Inicio Tijuana Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 16 de Enero: Así Están los Tiempos de Cruce

Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 16 de Enero: Así Están los Tiempos de Cruce

|

N+

-

Actualización en tiempo real de los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali

Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 16 de Enero: Así Están los Tiempos de Cruce

Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 16 de Enero: Así Están los Tiempos de Cruce

COMPARTE:

Este viernes 15 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Te podría interesar: Sismo de Magnitud 4.4 Sacude a Mexicali Hoy, ¿Dónde Fue el Epicentro?

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal: 30 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane: 30 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 3 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 1 hora 55 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 25 minutos | 3 líneas abiertas
  • Ready Lane: 1 hora 55 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 1 hora 30 minutos | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 1 hora 30 minutos | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

Historias recomendadas: 

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Reporte de garitas de mexicali hoy 16 de enero tiempos de cruce en vivo