Tiempo de Cruce a Estados Unidos desde Tijuana Hoy 28 de Abril: Así Están las Garitas
N+
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 28 de abril
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 28 de abril presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Nota relacionada: Presentan Ante Juez a Menor por Presuntamente Pintar Amenazas de Tiroteo en Secundaria de BC
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 2 hora 15 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 14 líneas
- Ready Lane (autos): 2 hora 15 minutos | 4 líneas
- Peatonal Normal: 1 hora | 18 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 1 hora | 5 líneas
- Ready Lane: 10 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 40 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
-
Anuncian Corte de Agua en Tijuana y Rosarito Hoy: Lista Completa de Colonias Afectadas
-
Localizan Cuerpo con Huellas de Violencia Dentro de Vehículo en Zona Río de Tijuana
-
Detienen a Hombre por Presuntamente Apuñalar a su Expareja con un Cuchillo en Tijuana
APG