Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo Hoy 19 de Enero: Filas y Tiempos de Espera
|
N+
-
Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana hoy 19 de enero
COMPARTE:
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 19 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Te podría interesar: Asesinan a Subcomandante de la Agencia Estatal de Investigación en Ensenada
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 50 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 15 minutos | 9 líneas
- Ready Lane (autos): 50 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 10 hora | 15 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: Sin espera | 4 líneas
- Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 15 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 15 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 20 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Historias recomendadas:
- Militares se Pasan Luz Roja y Chocan Auto en Tijuana; Una Persona Quedó Herida
- Perro Policía Neutraliza a Hombre Armado que Tenía a su Madre de Rehén en Mexicali
-
Investigan Homicidio tras Hallazgo de Hombre sin Vida en Colonia Fundadores, Mexicali
APG