Inicio Tijuana Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 15 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 15 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

|

N+

-

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy 15 de abril

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 15 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 15 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas | Foto: N+

COMPARTE:

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 15 de abril presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Nota relacionada: Desaparecen Madre y sus Dos Hijos Pequeños tras Salir de su Casa en Ensenada

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 1 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 50 minutos | 14 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 5 líneas
  • Peatonal Normal: 50 minutos | 21 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 20 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 20 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 50 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos):  1 hora 40 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  50 minutos | 5 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Historias recomendadas:

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Reporte de garitas tijuana hoy 15 de abril del 2026 actualizacion de filas y tiempos