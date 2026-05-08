El cantante Edén Muñoz confirmó la postergación de su concierto programado para este 9 de mayo en el Chevron Park, en Los Mochis, tras la tragedia registrada recientemente en la ciudad.

A través de un video difundido en redes sociales, el artista explicó que tomó la decisión por el contexto que vive su ciudad natal, luego de un hecho que dejó personas fallecidas, heridas y desaparecidas.

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No hay nada que festejar: Edén Muñoz

El Cantante expresó que, aunque se siente comprometido con su público, priorizó su postura como persona ante la situación: “No tengo sonrisa, no tengo corazón como para salir al escenario y hacer como que no pasa nada(…) considero que no hay absolutamente nada que festejar”.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de sus seguidores por asistir al evento, incluso de quienes viajarían desde otras ciudades, pero pidió comprensión ante la decisión.

¿Cuál es la nueva fecha?

El cantante Edén Muñoz anunció que el concierto será reprogramado para el próximo 20 de junio, manteniendo la misma sede, y aseguró que los boletos adquiridos seguirán siendo válidos.

Finalmente, envió un mensaje de solidaridad a las familias afectadas y reiteró que espera que el tiempo ayude a sanar la situación que atraviesa la comunidad.

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