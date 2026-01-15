Inicio Tijuana Reporte de Garitas en Tijuana Hoy 15 de Enero: Tiempos de Cruce En Vivo

Reporte de Garitas en Tijuana Hoy 15 de Enero: Tiempos de Cruce En Vivo

|

N+

-

¿Cómo está la línea en Tijuana hoy 15 de enero?

Reporte de Garitas en Tijuana Hoy 15 de Enero: Tiempos de Cruce En Vivo

Foto: Archivo N+

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este jueves 15 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 1 hora 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 20 minutos | 11 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 5 minutos | 4 líneas
  • Peatonal normal: 50 hora | 17 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 25 minutos | 5 líneas
  • Ready Lane: 5 minuto | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 40 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 40 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  30 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

