Se Enfrentan Policías y Activistas en Atlangatepec, Tlaxcala; Esto se Sabe

Los uniformados intentaron retirar a los pobladores, quienes intentan detener un proyecto de reciclaje en el municipio tlaxcalteca.

Enfrentamiento Riña Golpes Policías Activistas Conflicto Planta Reciclaje Atlangatepec TlaxcalaFoto: X @INDICEMEDIAMX

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Enfrentamiento en Tlaxcala: manifestantes y policías se enfrentan por proyecto de reciclaje. Gas pimienta y golpes marcan la tarde. Sigue el desarrollo de esta noticia.

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