Se Enfrentan Policías y Activistas en Atlangatepec, Tlaxcala; Esto se Sabe

La tarde de este miércoles 24 de junio de 2026 se registró un fuerte conflicto que terminó a los golpes entre policías y pobladores del municipio tlaxcalteca de Atlangatepec.

De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos se manifestaron para intentar detener un proyecto de planta de reciclaje prevista a instalarse en la demarcación antes mencionada.

Se manifiestan en contra de planta de reciclaje en Atlangatepec, Tlaxcala

Fue la mañana de este día que pobladores del municipio de Atlangatepec se manifestaron en la zona donde se pretende instalar una planta de reciclaje, para tratar de evitar que ésta sea construida.

De acuerdo con los vecinos, dicho lugar se convertirá en un basurero a cielo abierto, afectando al medio ambiente, por lo que se colocaron en la entrada al predio para evitar el acceso a personas ligadas al proyecto.

Policías y activistas protagonizan riña durante manifestación en Atlangatepec, Tlaxcala

Al lugar llegaron los uniformados, quienes trataron de retirar al grupo de personas, pero ante la negativa de los manifestantes, el conflicto escaló hasta los golpes y posteriormente en el esparcimiento de gas pimienta para controlar la situación.

Hasta el momento se reporta que tanto las autoridades como los vecinos aún se mantienen en la zona, por lo que se espera un posicionamiento oficial que aclare lo ocurrido.

Responde Gobierno de Tlaxcala tras enfrentamiento en Atlangatepec

Al respecto el gobierno estatal se pronunció informando que el conflicto se originó luego de que un grupo de personas impidió la realización de estudios técnicos especializados en San Pedro Ecatepec, comunidad del municipio de Atlangatepec.

En un comunicado señalaron que algunas de estas personas portaban objetos que utilizaron como armas para intimidar a los especialistas, por lo que intervino Guardia Nacional.

El Gobiero Estatal agregó que algunos de los protestantes se encontraban en estado inconveniente, y que hubo acciones de hostigamiento.

Con información de N+

GMAZ