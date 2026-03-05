8M: Veracruz Ocupa el Primer Lugar a Nivel Nacional en Violencia Contra Mujeres

El estado de Veracruz ocupa el primer lugar en los casos de mujeres que son víctimas de secuestro, así como el primer lugar a nivel nacional de mujeres víctimas de violencia de género.

De acuerdo con las estadísticas del secretario ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, en el último informe de violencia contra las mujeres, indican que a nivel nacional existen seis entidades federativas que concentran el 100% de las mujeres víctimas de secuestro, que son siete.

Video: El 70% de la Veracruzanas Sufre Algún Tipo de Violencia Según Datos de la ENDIREH del INEGI

De esta cifra, el estado de Veracruz es quien encabeza las estadísticas con dos casos de secuestro de mujeres reportados solamente durante el pasado mes de enero de este 2026.

En el caso de los delitos de violencia de género, el mismo informe confirma que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto a casos de violencia de género en contra de mujeres con 162 casos.

Esta cifra representa el 50% de los casos a nivel nacional, de igual forma ocurridos durante el mes de enero de 2026.

Cifras de mujeres violentadas en la entidad veracruzana

En cuanto a las mujeres que fueron víctimas de feminicidio, se contabilizan al menos tres casos en la entidad veracruzana durante el pasado mes de enero de este año.

Mujer de entre 18 y 29 años: Un caso

Un caso Mujeres de entre 30 y 60 años de edad: Dos casos

En cuanto a las mujeres víctimas de homicidios dolosos en el estado, se han contabilizado por lo menos ocho casos durante el mes de enero.

Mujeres de 18 a 29 años de edad: Tres casos

Tres casos Mujeres de 30 a 60 años de edad: Cuatro casos

Cuatro casos Un caso catalogado como una mujer mayor de 60 años.

En cuántas mujeres que resultaron ser víctimas de lesiones dolosas en Veracruz durante el mes de enero se contabilizan 205 casos.

Mujeres menores de 18 años: 33 casos

33 casos Mujeres entre 18 y 29 años: 58 casos

58 casos Mujeres entre 30 y 60 años: 114 casos

En cuanto a las mujeres que son víctimas de extorsión, la federación reporta al menos 10 casos en Veracruz durante el mes de enero, y en cuanto a mujeres que resultan ser víctimas de violencia familiar, se reportan 787 casos también durante ese mes.

