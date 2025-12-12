Sentenciado a 70 Años de Prisión por Asesinar a su Novia en Veracruz; Su Mejor Amiga lo Ayudó

Un hombre identificado como Aldo "N", recibió la pena máxima de 70 años de prisión por el feminicidio de su pareja, Silvia Jazmín, en Minatitlán, al sur del estado de Veracruz.

Este viernes 12 de diciembre, fue la audiencia condenatoria del juicio 35/2023 en contra de Aldo "N", donde se le encontró responsable del feminicidio de Silvia Jazmín Armendáriz Alpuche; dichas audiencias iniciaron el 21 de octubre en la Ciudad Judicial.

La Fiscalía General del Estado (FGE), concluyó el desahogo de pruebas en el juicio contra Aldo "N", señalado como presunto autor del feminicidio de la que había sido su novia ocurrido el pasado jueves 15 de agosto del 2019. La joven fue localizada calcinada en un basurero clandestino.

Después de más de cuatro años de un proceso penal marcado por retrasos por amparos, Aldo “N”, solicitó prisión domiciliaria a través de su defensa legal. Sin embargo, en una audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, el juez de proceso y procedimiento penal negó esta petición, manteniendo la prisión preventiva justificada.

La abogada de la familia de Silvia Jazmín, Isabel Morales, explicó que la defensa de Aldo “N” buscaba cambiar la medida cautelar argumentando arraigo domiciliario, pero el equipo legal de las víctimas presentó pruebas suficientes para evitar que esto ocurriera.

Es de mencionar, que por este crimen también Andrea "N", amiga de Silvia Jazmín, fue sentenciada a 70 de años de prisión.

Silvia Jazmín, fue asesinada y calcinada presuntamente por su pareja, sus restos fueron ubicados en un basurero clandestino del sur de Veracruz el 15 de agosto del 2019. La joven salió de su hogar en la colonia Petrolera de Coatzacoalcos, pero ya no regresó, pasando a la lista de víctimas de feminicidios en la entidad.

Andrea "N" era considerada la mejor amiga de Silvia Jazmín y presuntamente participó en su asesinato junto a Aldo “N”, quien ya fue sentenciado por el mismo delito. Al concluir la audiencia en el Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos, el juez determinó que las pruebas presentadas eran suficientes para dictarle la máxima pena a la joven, de 70 años en prisión.

El juez encontró pruebas que considera contundentes, a través de su celular, donde la ubican junto a Aldo y Silvia antes de su muerte. Andrea "N", fue detenida el 3 de diciembre del 2020, en la colonia Soto Inés en Minatitlán, a través de una orden de aprehensión en su contra.

