Ataque Armado Deja Tres Personas Muertas y una Más Lesionada de Bala en Rafael Delgado, Veracruz

Durante la mañana de este miércoles 24 de septiembre, se registró un enfrentamiento armado donde se reportaron tres personas sin vida y una más lesionada, en el municipio de Rafael Delgado, en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 horas, en la intersección de la calle 7 y la avenida principal de la colonia Cuarto Barrio del municipio antes mencionado. Sin embargo, este hecho se extendió hacia la carretera estatal Rafael Delgado–Magdalena, a la altura del paraje conocido como "La Ceiba".

Derivado del ataque armado, se desplegó un operativo de elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. También, personal de la Fiscalía Regional y peritos en criminalística arribaron para realizar las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de evidencias.

Los cuerpos de las tres víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde se les practicará la necropsia de ley y se procederá a su identificación oficial.

