Ataque Armado Deja Tres Personas Muertas y una Más Lesionada de Bala en Rafael Delgado, Veracruz
Se registró un ataque armado en el municipio de Rafael Delgado en Veracruz, donde se reportaron tres personas muertas
Durante la mañana de este miércoles 24 de septiembre, se registró un enfrentamiento armado donde se reportaron tres personas sin vida y una más lesionada, en el municipio de Rafael Delgado, en la zona centro del estado de Veracruz.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11:00 horas, en la intersección de la calle 7 y la avenida principal de la colonia Cuarto Barrio del municipio antes mencionado. Sin embargo, este hecho se extendió hacia la carretera estatal Rafael Delgado–Magdalena, a la altura del paraje conocido como "La Ceiba".
Derivado del ataque armado, se desplegó un operativo de elementos de la Policía Municipal, Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. También, personal de la Fiscalía Regional y peritos en criminalística arribaron para realizar las diligencias correspondientes, incluido el levantamiento de evidencias.
Los cuerpos de las tres víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde se les practicará la necropsia de ley y se procederá a su identificación oficial.
Información en desarrollo...
