Hallan Restos Humanos Entre Campos de Cultivos de Caña en Veracruz

Restos humanos fueron localizados la noche del pasado lunes 22 de septiembre, entre campos de cultivo de caña de azúcar, en las inmediaciones de un camino de terracería que conecta las localidades de Paraje Nuevo y Río Seco, en Veracruz.

El hallazgo fue reportado por habitantes de la zona, quienes al percatarse de la presencia de restos óseos entre la maleza, notificaron de inmediato a las autoridades correspondientes, para que llegaran a acordonar el área.

Elementos de la Policía Estatal se trasladaron al sitio para acordonar y preservar posibles indicios. Minutos más tarde, personal de la Fiscalía Regional de Justicia con sede en la ciudad de Córdoba, acudieron al lugar para iniciar las diligencias de ley.

Hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, y se desconoce cómo fue que los restos llegaron hasta esos campos de cultivo de caña de azúcar.

Encuentran restos humanos en Yanga, Veracruz

El pasado lunes 22 de septiembre, el reporte donde alertaban acerca del presunto hallazgo del cuerpo de una persona, generó una fuerte movilización por parte de las autoridades del municipio de Yanga, Veracruz. Los restos se encontraban cerca del panteón municipal de la congregación de Mesillas.

De acuerdo con la información, el cuerpo hallado presentaba presuntos signos de violencia, por lo que aún se encuentra en calidad de desconocido, en espera de identificación por parte de algún familiar. Derivado de este hallazgo, la zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía General del Estado (FGE), tomó conocimiento de los hechos; sin embargo, no existen personas detenidas por el hallazgo de un cuerpo en Yanga, Veracruz.

