Ataque Armado en Bar Deja un Hombre Muerto y Dos Personas Lesionadas en Álamo, Veracruz

La noche del pasado lunes 22 de septiembre, sujetos armados irrumpieron en un bar de la avenida Independencia y abrieron fuego contra los presentes, en el municipio de Álamo Temapache, al norte del estado de Veracruz. El ataque dejó como saldo una persona muerta y dos heridos graves.

La víctima que perdió la vida presuntamente se trataría de un hombre identificado como Luis Alberto, quien se encontraba conviviendo en la misma mesa que los otros dos lesionados, identificados como Efrén “N”, propietario del bar, y un DJ originario de Poza Rica.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:00 de la noche del lunes, cuando los sujetos armados ingresaron al establecimiento ubicado en la avenida Independencia y dispararon en repetidas ocasiones. Aunque el lugar no estaba lleno de asistentes, las balas alcanzaron de manera directa a las víctimas.

Tras el ataque, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en la zona con la participación del Ejército Mexicano, elementos de la Marina, de la Policía Estatal y Policía Ministerial, para tratar de dar con los responsables del ataque armado; sin embargo, hasta ahora, no se reportan personas detenidas.

Matan a tránsito en El Espinal, Veracruz

El pasado sábado 20 de septiembre se registró un ataque armado en El Entabladero, perteneciente al municipio de El Espinal, Veracruz, el cual dejó como saldo un agente de tránsito muerto y otro gravemente herido. Los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban un operativo de retiro de polarizado a un vehículo particular.

En ese momento, sujetos armados presuntamente sorprendieron a los agentes y abrieron fuego en su contra. En el lugar de los hechos se reportó que un oficial habría perdido la vida, mientras que su compañero tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la región, donde se reporta que su estado de salud es crítico.

