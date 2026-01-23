Autoridades Alertan Fuga de Amoniaco en Complejo Petroquímico de Cosoleacaque; Esto se Sabe

En Minatitlán, la noche de este viernes 23 de enero, se reportó acerca de una fuga de amoniaco que proviene de una pipa en el Interior del Complejo Petroquímico de Cosolecaque.

Unidades de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Pública se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia. La avenida Instituto Tecnológico ha sido cerrada en ambos carriles, como medida preventiva.

Activan albergues temporales por fuga de amoniaco en el sur de Veracruz

Autoridades de Minatitlán en el sur de la entidad veracruzana, han habilitado un albergue temporal en la UBR Cualipan. Están solicitando a la población cubrir nariz y boca con toallas o trapos húmedos, mantener puertas y ventanas cerradas y atender únicamente información oficial.

