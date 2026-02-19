Conoce a "Boby", el Perro Surfista que ha Causado Sensación en Playa de Alvarado, Veracruz

El municipio de Alvarado, Veracruz, es conocido por ser un gran pueblo de gente que se dedica a la actividad pesquera, ya que es un sitio rodeado por las aguas del caudaloso río Papaloapan, así como el río Blanco, los cuales desembocan en el Golfo de México.

Don Hugo González Hermida es pescador y menciona que desde hace unos años ha hecho su trabajo de captura acompañado de su mascota, compañero y amigo "Boby", así como se llama este perrito, el cual, según don Hugo, es una cruza entre un chihuahua y un pug.

Video: "Boby", el Perro de un Pescador en Veracruz que Disfruta Surfear en Alvarado

Para relajar al perrito después de la jornada, acostumbra a subirlo a la tabla y comienza a disfrutar del surfing. Al pequeño can se le ve feliz sobre las olas, en la inmensidad donde se unen los ríos con el mar. Don Hugo menciona que Boby lo ayuda en sus actividades.

Es mi compañero de pesca; a veces se agarra del cabo y me jala.

Visitantes graban a Boby surfeando en Alvarado, Veracruz

Don Hugo dio a conocer que, por el momento, la actividad pesquera no es tan redituable, razón por la cual no le ha podido conseguir una tabla adecuada para que su gran compañero se deslice mejor sobre las olas.

Ya tiene como tres años, cuatro años que surfea y le gusta mucho; no le enseñé antes porque, pues, me dedico a la pesca.

Boby ha adquirido fama en el lugar, ya que la gente que lo ha visto navegar estas aguas de una manera muy singular lo ha grabado y ha compartido sus videos. Él es un perro único, que pasa el día entre las mesas del restaurante de mariscos al pie del río Papaloapan en La Trocha, como le conocen a esta zona de Alvarado, Veracruz.

