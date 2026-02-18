Veracruzano Toca Junto a Chiquito Team Band en el Cierre del Carnaval de Veracruz 2026

Durante los festejos del entierro de Juan Carnaval realizados en el zócalo de la ciudad de Veracruz, los salseros Chiquito Team Band se presentaron para el cierre del Carnaval 2026. En dicha presentación, los cantantes le dieron la oportunidad a un joven para que subiera al escenario para interpretar un tema junto a ellos.

Fue alrededor de las 21:30 horas cuando los intérpretes hicieron una pausa para detenerse a leer lo que el joven había escrito en una cartulina y aprovecharon para subirlo al escenario; una vez que estuvo frente al público, los acompañó en el piano interpretando la conocida canción "Ojos Mexicanos" frente a la presencia de cientos de asistentes que se dieron cita en el zócalo de la ciudad de Veracruz.

Una vez terminado el acto, los intérpretes agradecieron que el público se supiera el repertorio de Chiquito Team Band y se tomaron una fotografía con el joven afortunado para, posteriormente, ayudarlo a bajar y continuar con la presentación.

Chiquito Team Band firma mural con su retrato en el Barrio de La Huaca, Veracruz

Rafael Berroa y Emanuel Frías, integrantes del grupo salsero Chiquito Team Band, fueron en un mural en el callejón Toña la Negra del Barrio de La Huaca. En su visita a Veracruz para su concierto en la Macroplaza del Malecón por la quema del mal humor tras los festejos del Carnaval de Veracruz 2026, acudieron a firmar el mural creado por un artista local.

Los cantantes salseros acudieron al sitio y repartieron autógrafos, fotos y hasta tocaron para sus fans. Mencionaron que Veracruz se ha convertido en su segunda casa debido al gran cariño que el público les ha brindado y mencionan que para todos los artistas ser recibidos entre aplausos y de una manera tan cálida es una bendición.

Es un público tan hermoso que nos brinda un cariño tan especial que es una bendición de Dios.

Recordaron que en una de sus visitas pasaron por La Huaca y les llamó la atención el colorido lugar. Los cantantes originarios de República Dominicana agradecieron el honor de estar plasmados en un mural porque Veracruz es como su segunda casa.

Nos pasaron justo por esa calle y pedimos que nos trajeran aquí porque esto era tan lindo, pero nunca pensamos que íbamos a venir a ver un mural de nosotros.

"Poderoso", como es conocido Miguel Ángel Rodríguez, es el artista detrás del mural. Según relata, le tomó tres días pintarlo y los artistas agradecieron el ser retratados en un mural dentro del Barrio de La Huaca, en el puerto de Veracruz.

