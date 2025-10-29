Mujer Resulta Lesionada al Caer un Árbol en su Negocio por Fuertes Rachas de Viento en Veracruz

La tarde de este miércoles 29 de octubre, se informó que en la colonia Lomas del Mar del municipio de Boca del Río, en Veracruz, un árbol cayó sobre un negocio ante las fuertes rachas del viento, derivado del evento del norte reportado en la conurbación.

Se reportó que en el incidente de este negocio, dedicado a la preparación y venta de alimentos, que se encuentra localizado sobre la calle Circunvalación de la colonia anteriormente citada, una mujer resultó herida mientras realizaba sus actividades en el inmueble.

Tras el hecho, la mujer indicó sentir dolor en la cadera y en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital para su pronta atención médica. En el lugar no había clientes al momento del incidente, por lo cual no se reportan más personas lesionadas.

En el negocio se reportaron cuantiosos daños materiales, pues el inmueble quedó en gran parte destruido luego de que el árbol cayó sobre el local.

Rachas de viento del Frente Frío 11 causan afectaciones en Xalapa

La mañana de este miércoles en la ciudad de Xalapa se empezaron a reflejar los efectos del Frente Frío Número 11, que había sido anunciado con anterioridad.

Según los reportes oficiales de las bases meteorológicas, se estima que las rachas de viento alcanzaron los 51 km/h, siendo la mayor medición de norte en Xalapa.

Las autoridades también atendieron la caída de 2 árboles, uno en la zona de Las Gambillas y otro en la zona de Ruiz Cortines. El gran árbol estaba dentro de la escuela de bachilleres Artículo Tercero y es el que mayor afectación causó a vehículos particulares.

En la zona centro, debido a las rachas del norte, fue necesario retirar de manera precautoria la Catrina Monumental instalada en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

