Canje de Placas 2026 en Veracruz: ¿Para Quiénes Aplica Reemplacamiento y Cuál es su Costo?

De acuerdo con la información emitida por la Oficina Virtual de Hacienda de Veracruz (OVH), se dio a conocer que se deberán renovar placas en el próximo año 2026. Se informó que, para hacer dicho cambio, debes mantener tu vehículo legalmente vigente, identificado y autorizado para circular.

Según la información emitida por el gobierno de Veracruz, se iniciará el programa de canje de placas para actualizar el sistema único de registro de automóviles. Así mismo, se dio a conocer que únicamente quedan exentos los vehículos con placas emitidas de diciembre del 2018 a diciembre del 2025. Todas las demás deberán actualizarse.

¿Cuál es el costo de renovación de placas?

De acuerdo con lo informado, el costo de canje de placas es de $1,655 pesos; sin embargo, se comunicó que si realizas el trámite en los meses de enero, febrero, marzo y abril, pagarás solo la mitad de este costo y no se pagará ni un solo peso de tenencia.

Además, estos usuarios obtendrán un descuento adicional en los pagos de control vehicular, reduciendo un 15% en enero, 8% en febrero y 7% durante el mes de marzo. También se dio a conocer que habrá cero tenencia al pagar el control vehicular y solo la mitad del costo por canje de placas.

Incluso, se manejará un descuento adicional en el control vehicular en los primeros tres meses. Estos beneficios también aplican para autos nuevos, autos regularizados por primera vez o con placas de otros estados.

Según lo informado, el objetivo es incentivar el ordenamiento de los vehículos y generar condiciones de mayor control, seguridad y confianza. El canje no aplica para vehículos con placas emitidas de diciembre del 2018 a diciembre del 2025.

