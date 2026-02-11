Camioneta es Impactada por el Tren en Cosoleacaque, Veracruz; Hay Seis Personas Lesionadas

Durante la tarde de este miércoles 11 de febrero, se registró un percance vial en el que se reportó que por lo menos seis personas resultaron lesionadas tras el choque del tren contra una camioneta particular.

Los hechos ocurrieron en la franja que divide a las colonias Patria Libre y Francisco I. Madero en el municipio de Cosoleacaque, localizado al sur del estado de Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad particular presuntamente habría intentado ganarle el paso al tren y este terminó impactándolo.

La camioneta se proyectó a varios metros del lugar del accidente, quedando volcada y con severos daños en su estructura, mientras que seis de sus ocupantes quedaron con múltiples lesiones después del percance.

Al lugar de los hechos llegaron elementos de Protección Civil del municipio de Minatitlán, así como de Cosoleacaque, quienes se encargaron de atender a las personas heridas en el accidente.

Asimismo, se dio a conocer que las personas que resultaron lesionadas tuvieron que ser trasladadas de manera urgente a un hospital de la zona, siendo una de ellas la que presentaba un estado de salud delicado según los informes.

Posteriormente, el área tuvo que ser acordonada por elementos de Seguridad Pública mientras que las autoridades ministeriales comenzaron a realizar las diligencias correspondientes para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades.

Camioneta queda destrozada tras perder el control y chocar contra luminaria en Veracruz

Una camioneta estaquita quedó destrozada después de que el conductor de esta se estrellara contra un poste de luminaria sobre avenida Miguel Alemán en la ciudad de Veracruz, afectando también la infraestructura urbana.

Los hechos se dieron antes de las seis de la mañana de este miércoles 11 de febrero cuando circulaban sobre el distribuidor vial de Cabeza Olmeca hacia Miguel Alemán, y según versiones de los involucrados, un vehículo se les atravesó y ocasionó que perdieran el control hasta subir al camellón y estrellarse contra el poste hasta derribarlo.

El chofer y su acompañante resultaron ilesos; ellos iban del Mercado Malibrán hacia el distribuidor vial. Momentos después, el conductor de una combi no se percató del poste atravesado y lo pasó sin detenerse, por lo que afectó los dos neumáticos delanteros y parte de la suspensión.

Por poco más de una hora estuvo cerrada la vialidad para quienes bajaban del distribuidor de Cabeza Olmeca hacia Miguel Alemán, ocasionando congestionamiento vehicular y por lo que algunos tomaron vías alternas.

