Escuela de Acayucan, Veracruz, Cierra por Presuntas Extorsiones; Autoridades Investigan

En Acayucan, municipio localizado al sur de Veracruz, se informó que una escuela particular de nivel preescolar y primaria, Luisa Flores Valencia, cerró de manera definitiva sus puertas, presuntamente a causa de amenazas y cobro de piso a la directora del plantel educativo.

Según la información obtenida, el centro educativo anteriormente mencionado se encuentra ubicado sobre la calle Ignacio Zaragoza, en el barrio Cruz Verde de dicho municipio localizado al sur del estado de Veracruz.

Autoridades informan acerca del cierre de escuela particular en Acayucan

Luego de que se informara acerca del cierre de la escuela particular jardín de niños y primaria Luisa Flores Valencia en Acayucan por presuntos casos de amenaza y extorsión, las autoridades mencionaron que ya se investiga la veracidad de estos hechos y de las llamadas que ha recibido la dirección del plantel escolar.

Se dio a conocer por parte de las autoridades que, hasta el momento, este es el único centro educativo que ha tenido que cerrar de manera permanente presuntamente por este tipo de hechos delictivos reportados al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con las declaraciones emitidas por el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, mencionó que no se van a permitir estas llamadas que presuntamente son llevadas a cabo para amedrentar a las posibles víctimas.

Aunque sean falsas, se tiene que ver que no lleven algún riesgo; actualmente se hace la investigación.

Contratistas son víctimas de presunta extorsión en Veracruz

La Asociación de Industriales del Sur de Veracruz informó que fueron documentados alrededor de 35 casos de extorsión en el año 2025 en empresas contratistas que brindan servicio a la zona industrial.

Sergio Plata Azpilcueta, presidente de AIEVAC Zona Sur, mencionó que, a través de las denuncias que se han realizado, se ha podido dar con la captura de algunas de las personas que presuntamente realizaban este tipo de actos delictivos.

