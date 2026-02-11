Tráiler Cargado con Pollos Vivos Vuelca en Autopista de Veracruz; Personas Robaron la Mercancía

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este miércoles 11 de febrero sobre la autopista Xalapa-Perote, con dirección a este último sitio, en el que se vio involucrado un tractocamión.

De acuerdo con la información obtenida, el tractocamión siniestrado transportaba un cargamento de pollo, cuando presuntamente perdió el control mientras circulaba sobre la autopista anteriormente mencionada con dirección a Perote y, posteriormente, sufrió la volcadura.

Según los reportes, el incidente ocurrió durante la madrugada de este miércoles a la altura de la localidad conocida como El Fresno, la cual pertenece al municipio de Tlacolulan, ubicado en la región montañosa, muy cerca de la capital del estado de Veracruz.

Según testigos, los habitantes del sitio, en lugar de auxiliar al conductor o solicitar ayuda a los cuerpos de auxilio a través del número de emergencias 911, aprovecharon para comenzar a adueñarse de la mercancía que transportaba el camión de carga.

A pesar de que los elementos de la Guardia Nacional (GN) arribaron al lugar de los hechos, los actos de rapiña no pudieron ser contenidos por los cuerpos de seguridad tras registrarse la volcadura del camión que dejó la mercancía regada en el pavimento.

Un accidente se registró sobre la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura del municipio de Yanga la tarde de este martes 3 de febrero, en el que se vieron involucrados un camión cañero y una carroza fúnebre, dejando como saldo a una persona lesionada.

Según lo informado, un joven identificado como Andrés "N", fue asesinado momentos antes, en la calle 10 entre las avenidas 9 y 7 del municipio de Cuitláhuac, por lo que un vehículo propiedad de una empresa funeraria, habría llegado a recoger el cuerpo.

Mientras el cuerpo era trasladado por la carroza al Servicio Médico Forense (SEMEFO) sobre la carretera federal a la altura de la comunidad conocida como Los Mangos, perteneciente al municipio de Yanga, un camión cañero salió del camino e impactó al vehículo.

Tras registrarse el percance carretero, se reportó que el conductor de la carroza habría quedado prensado dentro del vehículo. Minutos después se presentaron cuerpos de emergencias en el lugar de los hechos para liberar al conductor y gestionar su traslado a un hospital, donde se informó que su estado actual de salud se mantiene reservado.

