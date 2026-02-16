Cinco Personas Lesionadas tras Fuerte Accidente en la Carretera Fortín-Huatusco

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades se registró luego de que fuera reportado que al menos cinco personas terminaron con lesiones en un aparatoso choque a la altura de la localidad de Jonote.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró la noche del pasado domingo 15 de febrero en la carretera federal Fortín-Huatusco, a la altura de la localidad conocida como Jonote.

Según la información obtenida, dos unidades particulares se impactaron de frente y se registraron daños materiales de consideración. Además de que se vio interrumpida la circulación, se reportó que el saldo de este percance fue de por lo menos cinco personas lesionadas.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil de Chocaman y Fortín, además de rescatistas primeros respondientes, quienes, además de brindar apoyo a los lesionados, abanderaron para evitar otro percance.

Los lesionados fueron llevados a distintos hospitales de la zona para su valoración; mientras tanto, elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, tomaron conocimiento de los hechos y procedieron a realizar el deslinde de responsabilidades.

Cuatro personas lesionadas tras volcadura en fraccionamiento de Fortín

Un percance automovilístico generó una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y de seguridad tras reportarse que por lo menos cuatro personas resultaron lesionadas en un fraccionamiento de Fortín, municipio localizado en la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz.

En estos hechos se vio involucrado un vehículo con placas del estado de Puebla, el cual se presume era conducido a exceso de velocidad sobre el bulevar del fraccionamiento el pasado sábado 14 de febrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad al llegar a la calle Huatusco, lo que provocó que volcara sobre la cinta asfáltica. Hasta el lugar del accidente arribaron rescatistas primeros respondientes, paramédicos de la unidad médica de Fortín y Protección Civil.

Dichos cuerpos de emergencias trabajaron coordinadamente para atender a las personas lesionadas del vehículo siniestrado, para posteriormente gestionar su traslado a hospitales para que se realizara su valoración.

