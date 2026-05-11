Alerta por Clima en Veracruz: ¿Dónde y Cuándo Pronostican Alta Probabilidad de Caída de Granizo?

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), actualmente existen las condiciones climatológicas que favorecen que se continúen registrando granizadas en varias partes de la entidad veracruzana durante las siguientes horas.

De acuerdo con lo informado por Jessica Luna, Jefa del Departamento de Meteorología de la CONAGUA, se espera que continúen las condiciones para la generación de lluvias importantes en la zona norte del estado de Veracruz, así como en la zona montañosa central y en la cuenca del Papaloapan.

"Esto va a generar lluvias importantes en el norte de Veracruz, en la zona montañosa central y en la cuenca de Papaloapan".

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Se registró la caída de granizo durante el fin de semana en Veracruz

La Jefa del Departamento de Meteorología de la CONAGUA también indicó que no se descarta que a lo largo de este lunes se presenten precipitaciones importantes, así como la presencia de granizo en varios municipios de la entidad veracruzana.

"No se descarta que se presenten el día de hoy en varios municipios".

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Asimismo, dio a conocer que el pasado fin de semana, específicamente la noche del sábado nueve de mayo, se registró la caída de granizo en varios municipios veracruzanos, como fue en Xalapa, así como en la región de las Altas Montañas y en Medellín, perteneciente a la zona del puerto de Veracruz.

"Durante la noche (del sábado nueve de mayo) fue en la zona de Puerto de Veracruz en la ciudad de El Tejar, del municipio de Medellín; ya esta mañana graniza, avisado a qué hora la capital del estado".

La granizada se debe a la formación de hielo dentro de nubes cuando se registran tormentas intensas, donde corrientes de aire ascendentes fuertes elevan las gotas de agua a las zonas muy frías de la atmósfera, provocando que se realice su congelación.

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