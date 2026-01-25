Conductor Estrella su Camioneta y Destroza Barda de una Vivienda en Nogales, Veracruz

La mañana de este domingo 25 de enero una camioneta con placas del estado de Coahuila, destrozó la barda de una casa al estrellarse en Nogales. Los hechos ocurrieron cuando el conductor presuntamente en estado etílico perdió el control y terminó incrustada dentro de un domicilio ubicado en la colonia Aquiles Serdán.

Con exactitud en el cruce de las calles Mariano Arista y Francisco I. Madero, a escasos metros del bulevar Juárez y cerca de la carretera federal Orizaba–Tehuacán, dejando como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El accidente provocó severas afectaciones a la vivienda y generó una intensa movilización de corporaciones policíacas y de auxilio.Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Mendoza, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor, quien fue trasladado a un hospital para su valoración médica.

El copiloto presentó una lesión leve en una de las manos, sin requerir traslado. Las autoridades de Tránsito Estatal tomaron conocimiento y deslindaron responsabilidades.

Información en desarrollo...

FPF