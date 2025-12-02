¿Cuándo Cae Pago de Jóvenes Construyendo el Futuro en Veracruz? Calendario del Bienestar 2025

Este mes decembrino, arrancó la dispersión de pagos de distintos programas sociales, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyo que se le da también a los veracruzanos. Te compartimos todos los detalles para que sepas qué día podrá hacer uso de tu recurso.

De acuerdo con las autoridades, a partir del jueves 4 al 18 de diciembre del 2025, se realizarán los pagos de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro en el estado de Veracruz. N+ te deja el calendario del último pago del año, con la organización de días y letras.

¿Cuál es el calendario de pagos de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro en Veracruz de diciembre 2025?

La dispersión de pagos de esta beca de educación superior, será conforme a lo que se ha realizado a lo largo de este tiempo; es decir, el pago se llevará a cabo acorde a la letra inicial del primer apellido, el paterno.

Letra A, B:Jueves 4 de diciembre 2025

Letra C: Viernes 5 de diciembre 2025

Letras D, E, F: Lunes 8 de diciembre 2025

Letra G: Martes 9 de diciembre 2025

Letras H, I , J , K, L: Miércoles 10 de diciembre 2025

Letra M: Jueves 11 de diciembre 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q: Lunes 15 de diciembre 2025

Letra R: Martes 16 de diciembre 2025

Letra S: Miércoles 17 de diciembre 2025

Letras T, U , V, W, X, Y, Z: Jueves 18 de diciembre 2025

Comienzan pagos de beca Rita Cetina y Benito Juárez en Veracruz

Es de mencionar, que además de los pagos de la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, en este mes de diciembre 2025, también se llevará a cabo la dispersión de apoyos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez, en el estado de Veracruz.

El pago de los apoyos será conforme a la inicial del apellido paterno de la persona beneficiada, usando el mismo calendario de Jóvenes Construyendo el Futuro, del jueves 4 al 18 de diciembre del 2025.

