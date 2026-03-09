DEFENSA Mantiene Activo Plan DN-III-E en Fase de Auxilio por Incendio de Pozo de Veracruz

El Ejército Mexicano (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN) dieron a conocer que mantienen activado el Plan DNIII-E en su fase de auxilio en el municipio de Las Choapas, Veracruz, tras el incendio registrado en el pozo exploratorio Krem-1 a consecuencia de una fuga de gas y aceites ligeros. A través de un comunicado, las comandancias de la VI Región Militar, la 29/a Zona Militar y la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Veracruz informaron que el siniestro se registró aproximadamente a las 19:30 horas del pasado 5 de marzo.

Derivado de esta situación, Personal Militar y de la Guardia Nacional fue desplegado en los ejidos, La Guadalupe, Las Cruces, Constitución Mexicana y Remolino, donde se realizan labores de apoyo a la población y resguardo de la zona.

Noticia relacionada: Otro Incendio se Registra en Pozo Petrolero de las Choapas, Veracruz

Como parte de las acciones implementadas, 72 elementos del Ejército Mexicano y 21 de la Guardia Nacional se encuentran en el área brindando seguridad periférica y participando en las tareas de atención a la emergencia. Cabe señalar que en los albergues ya no hay presencia de familias. Sobre el nuevo incendio registrado a través de un comunicado Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que continúa brindando atención al incidente operativo del pozo exploratorio KREM-1, ubicado en el ejido Constitución, zona rural de Las Choapas.

Video Tras el Reporte de una Presunta Explosión en Las Choapas; Esto Dijeron las Autoridades | N+

Vecinos se mantienen atentos al incendio del pozo petrolero de Las Choapas

Los pobladores en sus redes sociales mostraron que se siguen observando intensas llamas y emisiones provenientes del pozo. Cabe señalar que tras las explosiones registradas desde el jueves y viernes de la semana pasada, casi dos mil familias fueron evacuadas por seguridad y se resguardaron en refugios temporales habilitados en Río Playas.

Noticia Relacionada: Se Reporta Controlado Incendio por Fuga en Pozo Petrolero KREM 1 en Las Choapas, Veracruz

Los habitantes continúan atentos a la evolución de la emergencia. Las autoridades de protección civil mantienen los protocolos de seguridad y atención para proteger a la población. Sobre el nuevo incendio registrado a través de un comunicado Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que continúa brindando atención al incidente operativo del pozo exploratorio KREM-1, ubicado en el ejido Constitución, zona rural de Las Choapas.

Durante las actividades de perforación, se presentó un flujo de hidrocarburos hacia el pozo procediendo a cerrarlo y canalizar este flujo al sistema del quemador, conforme a los procedimientos de seguridad establecidos.

La situación se encuentra atendida por personal especializado de PEMEX y no representa riesgo para la población. Como medida preventiva, el personal fue evacuado oportunamente, sin que se reporten personas lesionadas ni fallecidas. En el sitio permanece personal técnico y equipo contraincendios de PEMEX, quienes continúan realizando las labores correspondientes para evitar daños mayores.

Autoridades reportaron evacuación de la población asentada cerca del pozo

Se dio a conocer que fueron alrededor de mil 500 personas de diversas comunidades cercanas al pozo petrolero KREM 1, quienes fueron evacuadas la noche del pasado viernes 7 de marzo, luego de registrarse una nueva explosión e incendio en la zona del pozo petrolero. Las familias desalojadas pertenecen a las comunidades de:

Remolino

Las Cruces

Las Mañanitas

Lindavista

Sarabia

Entre algunas otras que tuvieron que abandonar sus viviendas como medida preventiva ante el siniestro registrado en la zona sur del entidad veracruzana. Personal de Protección Civil de Las Choapas fueron los encargados del traslado de los habitantes hacia un albergue temporal que será habilitado en la congregación de Río Playas. Brigadas del Sistema DIF Municipal se movilizaron al lugar para brindar apoyo y atención a las familias afectadas por la emergencia. Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó mediante un comunicado que la situación se encuentra bajo control.

Historias Recomendadas:

FPF