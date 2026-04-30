¿Qué Calles Cierran por Desfile del Día del Trabajo el 1 de Mayo de 2026 en Xalapa, Veracruz?

Este viernes primero de mayo habrá más de 30 cortes a la circulación vehicular para que los más de 60 mil trabajadores desfilen integrados en contingentes: obreros, magisteriales, burocráticos y de distintos sectores laborales del estado.

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El desfile iniciará formalmente a las 09:00 horas, siendo a las 08:00 horas la salutación previa; se prevé que este año el desfile cívico tendrá una duración de hasta ocho horas, concluyendo sobre la tarde, debido a la cantidad de agremiados que participarán.

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¿Qué vialidades estarán cerradas por el desfile de trabajadores este primero de mayo en Xalapa?

Los 31 cortes a la circulación están programados desde las 6:00 horas, paralizando las arterias principales de la capital. Los cruceros que serán cerrados por el desfile de trabajadores este primero de mayo serán los siguientes.

Avenida Ávila Camacho y Sayago Avenida Adolfo Ruiz Cortines y calle Agustín Melgar Calle Papantla y Agustín Melgar Avenida Ávila Camacho y calle Francisco Navarrete Calle Rubén Bouchez y José Díaz Calle José Díaz y Francisco Navarrete Calle Ángel Garrido e Ignacio de la Llave Calle Ángel Garrido e Ignacio de la Llave Avenida Adolfo Ruiz Cortines e Ignacio de la Llave Calle Ignacio de la Llave y Miguel Alemán Avenida Ávila Camacho y calle Hilario Salas Calle Guadalupe Victoria y Manlio Fabio Altamirano Calle Benito Juárez y Vicente Guerrero Calle Revolución y Manlio Fabio Altamirano Calle Francisco Javier Clavijero y Benito Juárez Calle Rafael Lucio y Benito Juárez Calle Poeta Jesús Díaz y Dr. Rafael Lucio Calle Xalapeños Ilustres e Insurgentes Calle Gutiérrez Zamora y José María Mata Calle Ignacio Aldama y 5 de Febrero

Otros cruceros que también estarán cerrados son los que se mencionan a continuación.

Calle Moctezuma y avenida 20 de Noviembre

Calle Ignacio Zaragoza y Primo Verdad

Calle Ignacio Zaragoza y Leandro Valle

Calle José María Mara y Ferrín

Avenida Murillo Vidal y calle Santos Degollado

Calle Díaz Mirón y Miguel Hidalgo

Callejón de la Calavera

Calle Miguel Hidalgo y Bremont

Avenida Rafael Murillo Vidal y Circuito Presidentes

Calle Xalapeños Ilustres y José María Arteaga

Calle Insurgentes e Ignacio Aldama

Calle Xalapeños Ilustres y avenida 20 de Noviembre

Las autoridades recomendaron a los automovilistas, tomar rutas alternas o de ser posible evitar la zona para disminuir el riesgo de percances viales y retrasos en las actividades de los ciudadanos que transiten por las vialidades que estarán cerradas debido al desfile de trabajadores este viernes primero de mayo en la ciudad de Xalapa.

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