¿Qué Calles Cierran por Desfile del Día del Trabajo el 1 de Mayo de 2026 en Xalapa, Veracruz?
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Debido al desfile realizado en conmemoración al día del trabajo, distintas vialidades en Xalapa serán cerradas a la circulación. A continuación te decimos que cierres habrá.
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Este viernes primero de mayo habrá más de 30 cortes a la circulación vehicular para que los más de 60 mil trabajadores desfilen integrados en contingentes: obreros, magisteriales, burocráticos y de distintos sectores laborales del estado.
El desfile iniciará formalmente a las 09:00 horas, siendo a las 08:00 horas la salutación previa; se prevé que este año el desfile cívico tendrá una duración de hasta ocho horas, concluyendo sobre la tarde, debido a la cantidad de agremiados que participarán.
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¿Qué vialidades estarán cerradas por el desfile de trabajadores este primero de mayo en Xalapa?
Los 31 cortes a la circulación están programados desde las 6:00 horas, paralizando las arterias principales de la capital. Los cruceros que serán cerrados por el desfile de trabajadores este primero de mayo serán los siguientes.
|Avenida Ávila Camacho y Sayago
|Avenida Adolfo Ruiz Cortines y calle Agustín Melgar
|Calle Papantla y Agustín Melgar
|Avenida Ávila Camacho y calle Francisco Navarrete
|Calle Rubén Bouchez y José Díaz
|Calle José Díaz y Francisco Navarrete
|Calle Ángel Garrido e Ignacio de la Llave
|Calle Ángel Garrido e Ignacio de la Llave
|Avenida Adolfo Ruiz Cortines e Ignacio de la Llave
|Calle Ignacio de la Llave y Miguel Alemán
|Avenida Ávila Camacho y calle Hilario Salas
|Calle Guadalupe Victoria y Manlio Fabio Altamirano
|Calle Benito Juárez y Vicente Guerrero
|Calle Revolución y Manlio Fabio Altamirano
|Calle Francisco Javier Clavijero y Benito Juárez
|Calle Rafael Lucio y Benito Juárez
|Calle Poeta Jesús Díaz y Dr. Rafael Lucio
|Calle Xalapeños Ilustres e Insurgentes
|Calle Gutiérrez Zamora y José María Mata
|
Calle Ignacio Aldama y 5 de Febrero
Otros cruceros que también estarán cerrados son los que se mencionan a continuación.
- Calle Moctezuma y avenida 20 de Noviembre
- Calle Ignacio Zaragoza y Primo Verdad
- Calle Ignacio Zaragoza y Leandro Valle
- Calle José María Mara y Ferrín
- Avenida Murillo Vidal y calle Santos Degollado
- Calle Díaz Mirón y Miguel Hidalgo
- Callejón de la Calavera
- Calle Miguel Hidalgo y Bremont
- Avenida Rafael Murillo Vidal y Circuito Presidentes
- Calle Xalapeños Ilustres y José María Arteaga
- Calle Insurgentes e Ignacio Aldama
- Calle Xalapeños Ilustres y avenida 20 de Noviembre
Las autoridades recomendaron a los automovilistas, tomar rutas alternas o de ser posible evitar la zona para disminuir el riesgo de percances viales y retrasos en las actividades de los ciudadanos que transiten por las vialidades que estarán cerradas debido al desfile de trabajadores este viernes primero de mayo en la ciudad de Xalapa.
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LAVR