Detienen a Rigoberto "N", Comandante de la Policía de Hidalgotitlán, Veracruz

Durante este jueves 19 de febrero, se dio a conocer que elementos de la Policía Ministerial detuvieron al Comandante de la Policía del municipio de Hidalgotitlán, Rigoberto "N", quien fue acusado del delito de incumplimiento de un deber legal.

Se informó que el comandante fue detenido a inicios de semana por los pobladores del municipio anteriormente mencionado al ser señalado de presuntamente dejar en libertad a un sujeto que, durante el fin de semana, habría robado un par de borregos.

Según los reportes, los afectados lo llevaron hasta la Fiscalía de Minatitlán, quedando en los separos durante las últimas 48 horas. Al salir, le notificaron sobre la orden de aprehensión por incumplimiento de un deber legal, y fue trasladado al Centro de Reinserción Social Duport Ostión de Coatzacoalcos, para quedar a disposición de un juez de control, quien será el que determine su situación legal.

Detienen por tentativa de feminicidio a un hombre en Hidalgotitán, Veracruz

Por el delito de feminicidio en grado de tentativa, autoridades informaron que Juan Carlos "N" fue detenido el pasado miércoles 19 de febrero. Presuntamente, los hechos ocurrieron en agravio de quien, según lo informado, era su esposa, a quien presuntamente intentó privar de la vida con un arma punzocortante.

Según lo informado, el pasado día miércoles 24 de septiembre del año 2025, Juan Carlos "N" presuntamente agredió con un cuchillo a su pareja, Rebeca "N". Ambos se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Tierra Colorada, en el municipio de Hidalgotitlán.

El señalado fue localizado y capturado por agentes ministeriales en el paso de lanchas de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Centro de Minatitlán, tras meses de permanecer prófugo luego de darse a la fuga del lugar donde se registró la agresión, supuestamente ocasionada por celos.

Tras su captura, se informó que Juan Carlos "N" será recluido en el CERESO Duport Ostión, localizado en el municipio de Coatzacoalcos. Se dio a conocer que la víctima logró sobrevivir al ataque registrado por el señalado en su domicilio, pese a las múltiples lesiones que presentó en distintas partes del cuerpo.

