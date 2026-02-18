Mujer Muere al Perder el Control de su Motocicleta en Carretera Paso del Toro Santa Fé, Veracruz

Durante la noche de este miércoles 18 de febrero, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y elementos policiacos debido al reporte en el que se informaba acerca de una persona accidentada sobre la carretera Costera del Golfo, conocida como Paso del Toro-Santa Fé.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió específicamente a la altura de la desviación hacia Villarín, donde una mujer, quien manejaba en su motocicleta y luego de caer mientras se trasladaba, murió al perder la estabilidad de la unidad, ocasionando el accidente que terminó por cobrarle la vida.

Accidente en motocicleta ocasiona caos vial en carretera Costera del Golfo

En el lugar de los hechos, se pudo ver una intensa movilización por parte de elementos de la Policía Estatal, así como paramédicos y la Guardia Nacional, quienes se encargaron de realizar el acordonamiento correspondiente de la zona, lo que ocasionó un intenso congestionamiento vial, ya que, para transitar, los conductores deben invadir el carril contrario.

En el sentido de norte a sur de dicha vialidad, se montó un amplio cerco de seguridad puesto por los elementos de seguridad para proceder a llevar a cabo las diligencias que corresponden por ley, a la espera de elementos periciales para continuar con las labores en el sitio.

Al lugar de los hechos arribaron familiares de la víctima, quienes realizaron la identificación; sin embargo, hasta el momento no se ha hecho pública la identidad de la mujer de aproximadamente 20 años de edad que murió tras perder el control de la motocicleta en la que se trasladaba sobre la carretera Costera del Golfo, conocida como Paso del Toro-Santa Fe, con sentido a la desviación que va hacia Villarín, Veracruz.

