Adulta Mayor Termina con Quemaduras tras Registrarse una Explosión en su Cocina en Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 18 de febrero, se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y corporaciones de seguridad, debido al reporte en el que se informaba acerca de una mujer lesionada tras un percance en su domicilio ubicado en la colonia Buenavista, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, se dio a conocer que se trató de una mujer de aproximadamente 75 años, quien terminó con lesiones tras registrarse una explosión en la cocina de su domicilio, ubicado en la calle Puesta del Sol, casi esquina con la avenida Constituyentes, de la colonia Médano Buenavista, en el municipio de Veracruz.

El informe inicial indica que presuntamente se registró una acumulación de gas, lo que podría haber generado las condiciones para que ocurriera el siniestro que dejó lesionada a la mujer cuando intentaba encender la estufa.

Al lugar donde se registraron los hechos anteriormente descritos, arribaron elementos del cuerpo de paramédicos de la Cruz Roja, quienes fueron los encargados de brindarle los primeros auxilios a la mujer debido a las diversas quemaduras que presentó en su cuerpo; posteriormente se gestionó su traslado a un centro hospitalario para que recibiera la atención médica correspondiente.

Mujer mayor cae a alcantarilla en Carnaval de Veracruz 2026

En las inmediaciones del bulevar Manuel Ávila Camacho, casi esquina con la calle Mariano Abasolo de la ciudad de Veracruz, a escasos metros de la zona donde se desarrollaba el desfile del carnaval de Veracruz, se informó acerca de un accidente donde una mujer de la tercera edad cayó en una alcantarilla rota la noche del pasado martes 17 de febrero.

Tras el reporte, como primeros respondientes arribaron paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios para después trasladar a la mujer a un hospital cercano para valoración y obtener atención médica especializada.

Según los primeros reportes, la versión en el lugar es que la mujer caminaba para retirarse de la zona, cuando su pierna cayó en un hueco en la rejilla de alcantarilla, ocasionando su caída y lesión.

Elementos de bomberos de Veracruz, así como de la Policía Naval, fueron quienes tomaron conocimiento de los hechos, y procedieron a colocar una reja y una llanta para advertir del riesgo, y evitar que otra persona sufriera otra caída en esta alcantarilla.

