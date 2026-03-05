Detienen en Flagrancia a Miguel Ángel "N" Durante Cateo en Boca del Río, Veracruz

Durante el transcurso de este jueves cinco de marzo, se registró la detención de un hombre en flagrancia durante un cateo realizado por las autoridades de distintas corporaciones policiacas en el municipio de Boca del Río, Veracruz.

El hecho fue reportado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), quien a través de fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Veracruz, en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), llevó a cabo una diligencia de cateo autorizada por un juez.

Dicho operativo de cateo se registró al interior de un domicilio ubicado en la colonia Venustiano Carranza del municipio de Boca del Río, Veracruz. Durante este hecho, se informó que se logró la detención en flagrancia de Miguel Ángel “N”.

Asimismo, se dio a conocer que en el lugar donde se registró el cateo fueron asegurados indicios consistentes en bolsas de plástico que en su interior contenían hierba seca color verde con características similares a las de la marihuana.

Según lo informado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), en respeto a los derechos humanos y al debido proceso, el detenido será puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que resuelva su situación jurídica.

Presunto vecino agresivo es vinculado a proceso en Veracruz

El pasado miércoles cuatro de marzo, Luis Alberto "N" fue vinculado a proceso por la probable responsabilidad del delito de homicidio en grado de tentativa, amenazas y daños en agravio de cinco víctimas en la colonia Bosques de Río Medio Cuatro, en el norte de la ciudad de Veracruz.

Se le imputan cargos por los hechos registrados el pasado 28 de febrero cuando presuntamente agredió a cinco personas; a una de ellas le habría intentado privar de la vida.

Luis Alberto "N" fue presentado ante un juez que determinó elementos suficientes para la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada como medida cautelar dentro del proceso penal 60/2026.

