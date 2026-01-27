Prisión Preventiva a Efigenio”N”, Exfuncionario de Veracruz, por Presuntos Casos de Extorsión

Un juez dictó prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 21/2026, al exdirector de Seguridad Municipal de Poza Rica, Efigenio “N”, por presunto responsable del delito de extorsión agravada en contra de dos personas.

Efigenio “N” fue funcionario durante la administración municipal del exalcalde, Fernando Luis Rémes Garza. Junto con el exdirector de Seguridad Municipal de Poza Rica, se imputó a Luis Eduardo “N”, quien también es señalado por el mismo delito.

Según los reportes estos hechos ocurrieron el 6 de noviembre de 2025, cuando Efigenio “N” presuntamente se comunicó con las víctimas para indicarles que debían entregar una cantidad monetaria a Luis Eduardo “N”.

Noticia relacionada: Capturan a Efigenio "N", Exdirector de Seguridad de Poza Rica; Es Señalado de Extorsión

Así fue la detención del Exdirector de Seguridad Municipal de Poza Rica

El día lunes 26 de enero se dio a conocer información por parte de las autoridades acerca de que se cumplimentó una orden de aprehensión contra el exdirector de Seguridad Municipal de Poza Rica, Efigenio “N”, de parte de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Video Detienen a Efigenio "N" Exdirector de Seguridad Municipal de Poza Rica Veracruz | N+

En un comunicado oficial, la dependencia informó del operativo de captura el cual fue realizado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSP).

Era buscado como presunto responsable del delito de extorsión agravada, cometido en agravio de dos víctimas cuya identidad se encuentra legalmente reservada.

Historias Recomendadas:

FPF