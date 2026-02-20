Dos Personas son Asesinadas tras Ataque Armado en Estacionamiento de Plaza Comercial de Tuxpan

En el puerto de Tuxpan, una intensa movilización se registró durante la tarde-noche de este viernes 20 de febrero debido a un hecho violento ocurrido en las inmediaciones de un estacionamiento que comparten una plaza comercial y una tienda departamental en el municipio al norte del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el primer ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas de este viernes en el estacionamiento de dichos inmuebles anteriormente descritos, reportándose que en ese lugar el saldo fue de al menos dos personas sin vida, víctimas de los disparos con armas de fuego.

Los hechos ocurrieron cuando, según testigos, sujetos a bordo de motocicletas llegaron al lugar de los hechos y procedieron a abrir fuego contra las víctimas, presuntamente a quemarropa, y posteriormente, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Hasta el momento, no hay reporte de personas que resultaran detenidas con relación a estos hechos de violencia registrados durante la tarde-noche de este viernes en el municipio de Tuxpan, localizado en la zona norte del estado de Veracruz.

Hombre asesinado y joven herida tras ataque armado en colonia Las Palmas de Tuxpan, Veracruz

Otro ataque armado se registró en la periferia del puerto de Tuxpan, justamente en la calle Margaritas de la colonia Las Palmas; se dio a conocer que hombres armados en una motocicleta llegaron y acribillaron a un hombre y dejaron lesionada a una joven mujer.

Hasta el momento, la información que se tiene sobre estos hechos es que el estado y el pronóstico de salud de la joven se mantienen en calidad de reservada. Tras estos hechos, en el puerto de Tuxpan se registró un importante despliegue de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN), Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) procedieron a realizar la búsqueda de los presuntos agresores; sin embargo, al no tener las características de los mismos, informaron que la búsqueda se dificulta.

Cabe destacar que en diversas avenidas principales de esta ciudad se han colocado retenes y puestos de control para tratar de evitar que los presuntos salgan del municipio. Hasta este momento, las víctimas se encuentran en calidad de no identificadas.

