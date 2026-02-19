Se Registra Operativo tras Presunta Riña en Bar de Orizaba, Veracruz; Hubo Disparos en el Lugar

Durante la tarde de este jueves 19 de febrero se registró una intensa movilización en la zona norte de la ciudad de Orizaba, luego de que se reportaran varias detonaciones de arma de fuego en un bar ubicado sobre la calle Norte 8, entre Oriente 27 y Oriente 29, en la colonia Aulicaba.

Hasta el lugar donde se registraron los hechos arribaron elementos de las corporaciones de seguridad, quienes al llegar realizaron el acordonamiento correspondiente de la zona; presuntamente, los hechos correspondieron a una riña ocurrida en el sitio donde se escucharon los disparos.

En el sitio, las autoridades encontraron a una persona del sexo masculino, la cual presentaba crisis nerviosa y declaró a las autoridades que previamente había tenido una riña con otra persona, la cual procedió a sacar un arma de fuego y realizó disparos al aire para, posteriormente, darse a la fuga del lugar de los hechos.

Las autoridades descartaron una situación de riesgo, ya que, según lo informado, solo fue una riña. En el lugar, los cuerpos policiacos se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes por los hechos ocurridos al interior de un bar ubicado sobre la calle Norte 8, entre Oriente 27 y Oriente 29, en la colonia Aulicaba.

Sujetos armados asesinan a un hombre en fraccionamiento de Córdoba

Un hecho violento se registró dentro de un domicilio en un fraccionamiento de la ciudad de Córdoba durante la mañana del pasado viernes 13 de febrero, lo que ocasionó una intensa movilización, ya que se informó que tras estos hechos una persona fue privada de la vida.

Los hechos anteriormente descritos ocurrieron al interior del domicilio de la víctima, ubicado en la avenida San Miguel, en el fraccionamiento Colinas de San José, en hechos registrados la mañana de este viernes. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre identificado como Irving "N" fue privado de la vida por disparos de arma de fuego.

Hasta el interior del inmueble llegaron hombres armados y, al ver que el sujeto se encontraba en el lugar, procedieron a abrir fuego contra él en repetidas ocasiones hasta terminar por arrebatarle la vida.

Una vez consumados los hechos, los presuntos agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Vecinos del lugar, al percatarse de los hechos, alertaron a las autoridades a través del número de emergencias 911.

