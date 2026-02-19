Sujeto es Detenido por Tentativa de Feminicidio Contra su Pareja en Hidalgotitlán, Veracruz

Durante el pasado miércoles 19 de febrero, autoridades informaron que Juan Carlos "N" fue detenido tras ser acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, esto en agravio a quien, según lo informado, era su esposa, a quien presuntamente intentó privar de la vida con un arma punzocortante.

Los hechos por los que Juan Carlos "N" es señalado se registraron el pasado día miércoles 24 de septiembre del año 2025, cuando presuntamente agredió con un cuchillo a su pareja, Rebeca "N". Ambos se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Tierra Colorada, en el municipio de Hidalgotitlán.

Tras la agresión, supuestamente generada por celos, el sujeto logró darse a la fuga del lugar de los hechos y permaneció prófugo durante varios meses, hasta que fue localizado y capturado por agentes ministeriales en el paso de lanchas de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Centro de Minatitlán.

Se dio a conocer que la víctima logró sobrevivir al ataque registrado por el señalado en su domicilio, pese a las múltiples lesiones que presentó en distintas partes del cuerpo. Tras su captura, se informó que Juan Carlos "N" será recluido en el cereso Duport Ostión, localizado en el municipio de Coatzacoalcos.

Cateo en Cosamaloapan termina en detención de una persona y aseguramiento de indicios

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que, a través de elementos fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional de Cosamaloapan, dio cumplimiento a una diligencia de cateo, la cual fue derivada de una orden judicial.

En dicha acción policial, fue detenido en flagrancia Samuel “N”, quien se encontraba al interior de un inmueble ubicado en la calle Prolongación Constitución. Durante el desarrollo se localizaron diversos indicios que serán integrados a la carpeta de investigación; entre ellos están los siguientes:

Bolsas con hierba seca color verde con características similares a la marihuana

Un grinder

Un arma de fuego

En respeto a los derechos humanos de la persona detenida y al debido proceso, se informó que Samuel “N” será puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que sea determinada su situación jurídica.

