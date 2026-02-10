Escuelas de Xalapa Activan Protocolos Sanitarios Ante Aumento en Casos de Sarampión

Padres de familia reportan que en algunas escuelas de la ciudad de Xalapa se ha determinado tomar medidas por posibles casos de sarampión entre la comunidad estudiantil; tal es el caso de la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 128.

Mencionan que se presentaron dos posibles casos de niños con sarampión, quienes tuvieron algunos síntomas, y debido a esto la escuela tomó medidas para avisarle al grupo que tenía los casos en particular.

Se informó que se tomó la decisión de enviar a dos grupos a su casa y aislarlos; los niños tenían que hacerse los estudios pertinentes para tener el diagnóstico completo y a los padres de familia se les notificó y se pidió que los demás niños se presentaran con cubrebocas.

Otro caso similar ocurre en la Escuela Secundaria General Número 3 de la ciudad de Xalapa, donde, según padres de familia, reportan que hay un grupo general donde todas las mañanas entre cinco y siete papás exponen casos de temperatura, tos y no propiamente de una gripe, sino más unos síntomas allegados a sarampión.

Autoridades indican que no existen casos sarampión en escuelas de Veracruz

Padres de familia solicitan que las autoridades sean firmes en las medidas sanitarias que se implementen ante la sospecha de casos y contagios en las escuelas, de tal forma que se garantice la seguridad de los menores.

En unos casos no aislaron al grupo, no hay medidas como tal; la toma de temperatura me parece buena, pero creo que si los niños entraron a la escuela con cubrebocas, deben salir con cubrebocas.

Ante estos posibles casos de sarampión en escuelas del estado, las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz (SEV) señalaron que no existen contagios ni casos de sarampión que causarán suspensión de clases o la activación de medidas sanitarias en planteles educativos.

La secretaria de Educación en Veracruz, Claudia Tello, indicó que actualmente no existen casos de sarampión en las escuelas y que ya se están tomando las medidas sanitarias pertinentes, recalcando que hasta el momento todo se encuentra tranquilo en los centros educativos.

Sabemos que ya hay casos en Veracruz, en escuelas se están tomando medidas, hay aislamientos; en este momento no tenemos casos, todo tranquilo en las escuelas.

