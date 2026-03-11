¿Cuándo Llega Frente Frío 40 a Veracruz? Emiten Aviso Especial por Evento de Norte en Marzo 2026

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz (PC) ha emitido un aviso especial debido a que se espera que el Frente Frío n.º 40 y su masa de aire polar lleguen al estado este jueves 12 de marzo. Horas previas, el tiempo sigue cálido durante el día y templado relativamente frío por la noche.

Las autoridades indicaron que estas condiciones son ideales para el desarrollo y propagación de incendios forestales, por lo que se recomienda extremar las precauciones con cualquier uso del fuego.

Se informó que el Frente Frío n.º 40 avanza actualmente por el norte del país y se espera que ingrese al noroeste del Golfo de México y Veracruz durante el jueves 12 de marzo.

Dichas condiciones provocarán un evento de norte fuerte con rachas estimadas de 75 a 90 kilómetros por hora en la costa central y rachas de 65 a 80 km/h en costas del norte y sur y menores en las regiones de Naulín, Comisante y en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.

Finalmente, se esperan olas de 1 a 3 metros en costas durante el jueves 12 de marzo, las cuales irán decreciendo durante el transcurso de este viernes.

¿Cuáles serán las condiciones para los próximos días?

Según la información emitida por las autoridades en su pronóstico emitido a 96 horas, los efectos climatológicos que dejará el Frente Frío n.º 40 en la entidad veracruzana son los siguientes.

Se esperan intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, temperaturas máximas de 35 a 40 °C y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves en las zonas serranas.

Jueves 12 de marzo:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 milímetros

Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes en las zonas serranas.

Viernes 13 de marzo:

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana en la zona costera.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado.

Sábado 14 de marzo:

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo en las zonas serranas.

Las autoridades informaron que el viento fuerte puede tirar árboles, postes, anuncios o luminarias y suspender servicios estratégicos; se recomienda evitar actividades en playa o puerto por el oleaje alto que podría resultar peligroso.

Los cambios bruscos de temperatura pueden causar problemas respiratorios, por lo cual se recomienda extremar precauciones, especialmente en niños y adultos mayores. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informadas por medio de fuentes oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

