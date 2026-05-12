Frente Frío 50: ¿Cuándo Hay Pronóstico de Lluvia y Posible Caída de Granizo en Veracruz?

Durante el transcurso del lunes 11 de mayo, se dio a conocer el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el que se detallan las condiciones climatológicas que se esperan en los próximos días en la entidad veracruzana.

Asimismo, se informó que desde el lunes se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales en la zona norte del estado de Veracruz debido a la llegada del Frente Frío Número 50, el cual va a intactuar con un canal de baja presión.

Video: Temporada de Sequía Afecta al Sector Ganadero en Soledad de Doblado, Veracruz

En el pronóstico a 24 horas del SMN, el cual cuenta con un período de validez de las 08:00 horas del lunes 11 a las 08:00 horas del martes 12 de mayo, se dio a conocer que, en contraste, se espera que continúe la onda de calor en la zona centro del estado de Veracruz, esperando las siguientes condiciones.

Lluvias: Intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en la zona norte

Viento: De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h con posibles tolvaneras de componente norte en las costas

Temperaturas: Máximas de 35 a 40 °C

Noticia relacionada: Reportan 40 Arribos de Tortugas en Playa Chachalacas Durante Temporada de Anidación

¿Cuáles son las condiciones climatológicas para los próximos días?

Se dio a conocer que el frente frío núm. 50 se extenderá sobre la región media del golfo de México, interaccionando con un canal de baja presión en el noreste, oriente y sureste del país, lo que propiciará chubascos y lluvias fuertes en la entidad.

Martes 12 de mayo:

Intervalos de chubascos: Lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la zona norte

Lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en la zona norte Viento de componente norte: De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h

De 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h Temperaturas: Máximas de 35 a 40 °C en la zona sur

Miércoles 13 de mayo:

Intervalos de chubascos: De 5 a 25 milímetros

De 5 a 25 milímetros Temperaturas: Máximas de 35 a 40 °C en las zonas norte y sur

Jueves 14 de mayo:

Intervalos de chubascos: De 5 a 25 milímetros

De 5 a 25 milímetros Temperaturas: Máximas de 30 a 35 °C

Viernes 15 de mayo:

Intervalos de chubascos: De 5 a 25 milímetros

De 5 a 25 milímetros Temperaturas: Máximas de 30 a 35 °C

Las autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones, ya que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Asimismo, debido a las precipitaciones, se podrían presentar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. También se informó que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Historias recomendadas:

LAVR