Habitantes de Tihuatlán Reportan Presunta Fuga de Hidrocarburo; Denuncian Afectaciones de Salud
Una presunta fuga de hidrocarburo fue denunciada por habitantes de la comunidad Chichimantla Segundo, en el municipio de Tihuatlán, lo cual les ha ocasionado daños a su salud.
Habitantes de la comunidad de Chichimantla Segundo, perteneciente al municipio de Tihuatlán, denunciaron una presunta fuga de hidrocarburo, la cual aseguran lleva tiempo afectando su entorno y su salud.
De acuerdo con los pobladores, el derrame de hidrocarburos ha contaminado áreas cercanas, impidiendo incluso actividades básicas como la siembra, además de generar olores intensos, así como un aspecto poco agradable a la zona, como lo menciona el campesino Ernestiano Martínez Juárez.
“Aquí era una porquería, era una porquería todo ese arroyo; ahí estuvo este chapopote allá y de la bomba de abajito, así había unas pozas de puro chapopote; no se puede sembrar nada”.
Asunción Juárez es otra de las personas que se han visto afectadas por esta situación, ya que vive a escasos metros del punto de conflicto; señala que incluso el hecho de comer le resulta complicado y menciona que el olor constante a hidrocarburo ha ocasionado complicaciones a su salud.
“Sí, porque estoy enferma de los pulmones; sentía feo porque al estar comiendo comida sentía que yo estaba comiendo chapo de lo fuerte que estaba”.
Noticia relacionada: Recolectan 600 Toneladas de Sargazo en Playas de la Zona Sur de Veracruz
Afectados piden pronta solución al pozo que les ha ocasionado diversas afectaciones
Pobladores de la zona señalan que este problema ha persistido desde hace varios años; sin embargo, desde hace aproximadamente dos meses se han comenzado a percibir mayores afectaciones derivadas de esta situación, así lo mencionó el campesino Ernestiano Martínez Juárez.
“Tiene desde el 70 a nosotros, pero ya estaba”.
Los afectados solicitan a las autoridades que se atienda la situación y les den pronta solución a su petición; indican que lo que necesitan es que se arregle el pozo para que no les siga ocasionando afectaciones, ya que desde hace años no se les ha dado respuesta.
"Pues mas que nada nos ha hecho daño desde hace muchos años y no nos pagan".
Desde este martes las clases fueron suspendidas en el nivel básico de manera preventiva; las autoridades de Protección Civil de Tihuatlán informaron que la fuga en el lugar ya fue controlada, mientras que ninguna dependencia hasta este momento no ha emitido ningún comunicado oficial con relación a estos hechos registrados al norte de la entidad.
Historias recomendadas:
- Conductora Choca Contra la Entrada de Supermercado en Xalapa, Veracruz
- Conductor Sufre Infarto, Muere e Impacta Vehículo en Xalapa, Veracruz
- Dan Prisión Preventiva a Jesús Alberto "N", Exservidor Público de Cazones de Herrera
