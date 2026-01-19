Hallan Cuerpo sin Vida en Carretera Córdoba-Veracruz; Se Encontraba Desaparecido

Durante el pasado sábado 17 de enero fue privado de la libertad en el municipio de Cuitláhuac un peluquero y propietario de taxis, quien fue identificado como Rubén Gómez; la tarde de este lunes fue hallado sin vida y envuelto en una sábana a un costado de la carretera federal Córdoba-Veracruz, a la altura de la Quebradora en el municipio citado anteriormente.

Fueron los automovilistas que transitaban por la zona quienes alertaron a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo sin vida que se encontraba a orillas de la carretera, lo que generó una intensa movilización por parte de distintas corporaciones de seguridad, así como de la procuración de justicia.

Al lugar donde se registró el hallazgo acudieron elementos de la Policía Municipal, así como oficiales de la Policía Estatal, quienes procedieron a realizar el acordonamiento del área conforme al protocolo, con el objetivo de preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios encontrados en el lugar.

Posteriormente, se solicitó la intervención de personal ministerial y de autoridades de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Aparece cuerpo sin vida de un hombre sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque

La mañana de este lunes 19 de enero, un suceso similar se registró en el municipio de San Juan Evangelista; el cuerpo sin vida de un hombre de identidad desconocida con aparentes huellas de violencia fue encontrado en el municipio situado al sur del estado de Veracruz.

El hallazgo se registró sobre la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, a la altura del puente La Jimba. Fueron los automovilistas y pobladores que transitaban por la zona quienes alertaron el hallazgo de la persona en el kilómetro 167, en el carril Acayucan-Cosamaloapan.

Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia Nacional, así como paramédicos de CAPUFE, quienes después de una revisión confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de servicios periciales arribaron hasta el sitio donde se registraron los hechos y efectuaron el levantamiento del cuerpo, cuya identidad permanece desconocida, ya que no se localizó documentación entre sus pertenencias. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas como responsables del hecho.

