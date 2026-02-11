Hombre es Encontrado Sin Vida al Interior de Habitación en Motel de Boca del Río, Veracruz

La movilización por parte de cuerpos de emergencias y de corporaciones policiacas se registró la tarde de este miércoles 11 de febrero hasta un hotel del municipio de Boca del Río debido al reporte de un hombre sin vida en una de las habitaciones.

Según la información obtenida, se trata de un hombre de aproximadamente treinta años, el cual fue encontrado sin vida al interior de una habitación en un motel localizado en la calle 26, entre las calles 9 y 11 en el fraccionamiento Costa Verde, del municipio de Boca del Río.

Los empleados de dicho motel se percataron del hecho cuando acudieron para avisar sobre el término del tiempo contratado; fue cuando encontraron al hombre sin vida y sin pertenencias personales; la persona con la que ingresó ya se había retirado del lugar.

Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Policía Municipal, así como la Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales, quienes se encargaron de realizar las diligencias de ley para proceder a levantar el cuerpo y gestionar su traslado al Servicio de Medicina Forense (SEMEFO).

Encuentran sin vida a un hombre en calles de Veracruz

En calles de la colonia Gloria Escondida, perteneciente al municipio de Mariano Escobedo, en la zona montañosa del estado de Veracruz, un hombre fue hallado sin vida la mañana del pasado viernes 6 de febrero.

Según los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades y cuerpos de emergencias a través del número de emergencias 911 sobre una persona que se encontraba inconsciente en la esquina de la Privada Salinas y el Camino a Chicola, a un costado de una tienda de autoservicio ubicada en la unidad habitacional Puerta del Sol.

Fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Municipal y personal de Protección Civil, quienes arribaron hasta el lugar del reporte y, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el masculino de identidad desconocida ya no contaba con signos vitales.

Autoridades dieron parte a la fiscalía regional, quienes iniciaron una carpeta de investigación por estos hechos ocurridos en el municipio de Mariano Escobedo en Veracruz. Además, se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona donde fue hallado el hombre.

