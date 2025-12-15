Hombre Muere al Caer del Techo de una Vivienda en Colonia de la Ciudad de Veracruz

Durante la noche de este lunes 15 de noviembre se dio aviso a las autoridades, así como a los cuerpos de emergencia a través del número de emergencias 911, sobre un accidente en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo donde un hombre habría perdido la vida.

El hombre, que según testigos es de la tercera edad, presuntamente perdió la vida luego de caer del techo de un domicilio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, de la ciudad de Veracruz. El reporte inicial indica que habría estado cumpliendo un encargo cuando cayó por la orilla del techo, perdiendo la vida en el lugar de los hechos por el impacto.

Fueron paramédicos quienes certificaron el fallecimiento del hombre de la tercera edad, mientras que los elementos de seguridad se encargaron de realizar el acordonamiento de la zona para las acciones que corresponden.

Encuentran a un hombre sin vida en jardinera de un parque de Veracruz

Durante las primeras horas de la mañana de este lunes 15 de diciembre, personas que caminaban por la zona del parque Zaragoza en la ciudad de Veracruz se percataron de que un hombre se encontraba inmóvil en una de las jardineras, y realizaron el reporte al número de emergencias 911, y al llegar paramédicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con lo informado en su momento, no presentaba ningún golpe en las distintas partes de su cuerpo, por lo que pudo haber sido un mal patológico lo que lo llevó a perder la vida.

Minutos más tarde, elementos periciales se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Boca del Río.

Con información de Javier Maldonado y Alfredo Arellano | N+

