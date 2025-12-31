Hombre Muere en la Vía Pública en Veracruz; Su Cuerpo Quedó Sobre la Banqueta

Durante la tarde-noche de este miércoles 31 de diciembre, se registró la movilización de corporaciones policiacas, así como de elementos de emergencias, debido al reporte donde se informaba acerca de un sujeto que yacía inerte en la vía pública.

De acuerdo con la información obtenida, se trataría de un hombre, de aproximadamente 30 años, que perdió la vida en la vía pública; hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, su cuerpo habría quedado en la banqueta de la avenida Miguel Alemán, con esquina de Alacio Pérez, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Video: Hallan Muerto a Hombre en Presunta Situación de Calle en el Parque Zaragoza de Veracruz

Personas que se encontraban en el lugar aseguran que el hombre comenzó a presentar complicaciones de salud alrededor del mediodía en ese mismo lugar, por lo que se quedó sentado en el sitio y horas más tarde se desvaneció, cayendo inconsciente en la vía pública donde fue encontrado por las autoridades.

Vecinos, al percatarse de la situación, optaron por dar aviso al número de emergencias 911 y, minutos después, arribaron al sitio personal de corporaciones policiacas y elementos de paramédicos, quienes, al intentar brindarle los primeros auxilios, solo confirmaron el deceso del sujeto encontrado en la avenida Miguel Alemán, con esquina de Alacio Pérez, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Noticia relacionada: Hombre Pierde la Vida en Xalapa Durante Festejo Navideño; Tenía un Golpe en la Cabeza

Hombre muere al norte de la ciudad de Veracruz tras presuntas complicaciones de salud

El pasado miércoles 24 de diciembre, previo a los festejos de la Nochebuena, en la calle de Playa Roqueta de la colonia Playa Linda del norte de la ciudad de Veracruz, se registró el fallecimiento de una persona. El cuerpo sin vida de un hombre quedó tirado a mitad de la calle llamada Playa Roqueta en dicha colonia. Presuntamente, el hombre habría perdido la vida por causas naturales, víctima de un infarto fulminante mientras caminaba por la zona.

Al lugar de los hechos llegó una ambulancia; sin embargo, los paramédicos informaron que ya nada se pudo hacer para salvar la vida del hombre. El cuerpo de la víctima permaneció en el sitio por poco más de una hora.

Historias recomendadas:

LAVR