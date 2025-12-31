FGR Asegura Hidrocarburo, un Tractocamión y un Inmueble en Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 31 de diciembre se dio a conocer mediante un comunicado que en el municipio de Coatzacoalcos, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 320 litros de hidrocarburo, así como un tractocamión y un inmueble.

El cateo se efectuó en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, cerca de donde se encuentra una gasolinera; en dicho lugar, los elementos federales aseguraron el combustible almacenado en bidones de plástico.

Además, se realizó el aseguramiento de un tractocamión, dos botes con capacidad de 200 litros, tres mangueras de plástico; una de ellas tenía en un extremo un medidor de flujo, 60 bidones de 20 litros, siete tambos de 200 litros, además de un bote de aproximadamente 50 litros de capacidad.

El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades federales para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, mientras que personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se encargó del trasiego del hidrocarburo asegurado en dicho operativo realizdo en un inmueble en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Enfermero es detenido por el presunto homicidio de su compañero en Veracruz

Edgar Alberto "N", de 34 años, enfermero del hospital general Córdoba-Yanga, fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de investigación, adscritos a la delegación regional zona centro Córdoba, lo anterior por el delito de homicidio doloso calificado en Veracruz.

Según lo informado, la detención registrada el pasado lunes 15 de diciembre fue por el presunto delito de homicidio doloso calificado, en agravio del camillero Fernando Antonio Prieto Hernández, y lesiones dolosas a su acompañante identificado como Diego "N", de 28 años.

Los hechos anteriormente descritos se registraron el pasado primero de abril, sobre la carretera estatal Amatlán-Paraje Nuevo, a la altura del puente de Río Seco, en el municipio de Amatlán de los Reyes, cuando viajaban en una motocicleta y fueron atacados a disparos de arma de fuego.

Será un juez quien determine la situación jurídica del enfermero Edgar Alberto "N", detenido por la Policía Ministerial por el presunto homicidio doloso calificado. La determinación será dentro del proceso penal 329/2025.

