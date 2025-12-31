Clima en Veracruz Hoy: ¿Qué Temperaturas se Esperan para Recibir el Año Nuevo 2026? Pronóstico

De acuerdo con la información emitida por la dependencia de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz, este miércoles 31 de diciembre se dio a conocer que se ha desactivado la alerta gris que había sido emitida anteriormente debido a la llegada del Frente Frío 25 en el estado de Veracruz; sin embargo, se emitió un aviso especial.

En el aviso se informó que el Frente Frío 25, se localiza sobre el noroeste del Golfo de México y el sur de Belice y Guatemala, se estacione y debilite en esa región entre hoy y mañana jueves 01 de enero. Por su parte, su masa fría se modificará sobre el Golfo de México y se moverá hacia el noreste, estableciéndose una zona de baja presión sobre el sur de los Estados Unidos.

¿Qué condiciones meteorológicas habrá para los próximos días en Veracruz?

Se espera que las condiciones para lluvias y tormentas disminuyan, excepto en algunos sectores de la zona sur, donde se pueden registrar acumulados de 5 a 20 mm y máximos de 50 a 70 mm, en los Tuxtlas y entre las cuencas del Coatzacoalcos y Tonalá, siendo probables mayores a 100 mm de forma dispersa.

También se prevé viento del noroeste y norte de 25 a 35 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en la costa, decreciendo; ambiente templado a fresco al mediodía y fresco a frío por la noche a madrugada, con probabilidad de heladas en partes altas, mientras que en las proximidades de la costa se espera un oleaje de 1.0 a 3.0 metros.

Para mañana jueves 01 de enero de 2026 y hasta el fin de la semana, se prevé probabilidad baja de lluvias; no obstante, se pueden registrar eventos aislados y ligeros en cuencas del sur y zonas montañosas. El viento dominante será del noreste, este y sureste de 20 a 35 km/h en costas.

Las temperaturas máximas aumentarán de manera gradual, mientras que por las noches-madrugadas continuará ambiente fresco a frío, con probabilidad de heladas en zonas altas. Por lo anterior, este será el último aviso relacionado con el Frente Frío 25 y su masa de aire ártica. Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico del tiempo.

