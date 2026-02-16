Identifican Restos Encontrados en Hielera en Veracruz; Era Una Mujer del Estado de México

Como Aylin “N”, fueron reconocidos los restos humanos localizados al interior de una hielera en la comunidad de Villa Allende en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Según la información obtenida, la joven era originaria del Estado de México y la identificación fue hecha por su padre, quien realizó la confirmación de su identidad mediante un tatuaje con forma de infinito que la joven se había hecho en el hombro izquierdo.

Cabe recordar que el hallazgo se dio el pasado día jueves 12 de febrero al sur del estado. Luego de llevarse a cabo las diligencias correspondientes, familiares de la víctima viajaron desde el Estado de México para efectuar el reconocimiento formal.

Posteriormente, se llevaron a cabo los trámites legales ante las autoridades, mientras que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) mencionó que ya se tiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

La hielera con restos fue encontrada frente a un campo de futbol

La mañana de este jueves 12 de febrero, se registró una intensa movilización policiaca debido al hallazgo de una hielera que presuntamente contenía una cabeza humana, en Villa Allende, en Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

La hielera con los restos fue dejada a un costado de una palmera sobre la calle Jesús García, entre Madero y Díaz Mirón, frente a un campo de fútbol. Minutos más tarde, las autoridades arribaron al sitio.

Fueron elementos de la Policía Estatal, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Policía Ministerial quienes implementaron un operativo de resguardo, llevaron a cabo el acordonamiento de la zona, en búsqueda de indicios.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias de ley y, a bordo de una carroza de una funeraria, trasladaron la hielera para su análisis forense, en espera de que continúen las investigaciones y se esclarezca el hecho.

