Hallan Adolescente Reportada como Desaparecida en Morelos; Fue Hallada en la Sierra Veracruzana

Se registró un intenso operativo de los tres órdenes de gobierno por tierra y aire, en la zona serrana de Coscomatepec. Trascendió que una adolescente la cual con reporte de desaparición en el estado de Morelos fue localizada con vida en una zona serrana de difícil acceso en las zona de las Altas Montañas.

De acuerdo con información oficial, la menor, identificada como Sandra “N”, de 15 años de edad, había sido reportada como desaparecida en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, lo que derivó en la activación de los protocolos de búsqueda y localización por parte de autoridades estatales y federales.

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El hallazgo se registró en las inmediaciones de las faldas del volcán Pico de Orizaba, una región caracterizada por su complejidad geográfica y limitada accesibilidad. En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y Policía Estatal, quienes desplegaron recorridos terrestres en caminos rurales y veredas de la zona montañosa.

Las autoridades correspondieron informaron que la menor fue resguardada y se realizaron investigaciones para saber si fue víctima de algún delito y para determinar cómo fue que llegó a tierras veracruzanas.

Continúa la búsqueda de Mariel Aleydis en Río Blanco, Veracruz

En el municipio de Río Blanco en las Altas Montañas, continúa la búsqueda de Mariel Aleydis Reyes Carrera, de 16 años. La ficha de localización que emitió la Comisión Estatal de Búsqueda de personas, indica que desapareció el pasado 31 de marzo.

Video Continua Búsqueda de Menor Desaparecida en Río Blanco | N+

La joven mide 1.61 metros, tiene ojos de café claro, color de piel morena clara, cabello castaño, oscuro, largo y ondulado. Como señas particulares tiene una perforación y piercing en la nariz, lunar en pómulo y lunares en piernas.

Tras su desaparición, se activaron labores de búsqueda por parte del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba–Córdoba, así como de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes han difundido la ficha correspondiente para su pronta localización.

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