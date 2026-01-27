Localizan Cuerpo Sin Vida en Camino de Terracería en Veracruz; Autoridades Investigan

Durante la madrugada de este día se informó acerca de que elementos de la Policía Municipal localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en un camino de terracería que comunica de Texistepec hacia Francisco I. Madero, en la zona sur del estado de Veracruz.

Los hechos se registraron la noche del pasado lunes 28 de enero, dónde los uniformados se trasladaron a la zona, esto tras una denuncia anónima que los llevó a ubicar el cuerpo, de quién fue identificado como "La Pulga" junto a la unidad de servicio con número económico 27.

Según el parte oficial de las autoridades la víctima vestía un pantalón y camisa gris, además de una chamarra negra. Es importante destacar que este es el tercer hecho de violencia que se ha registrado en este municipio en lo que va del 2026.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de la muerte. Solo que se mantienen activas las averiguaciones e indagatorias para intentar dar con los responsables y esclarecer este hecho violento ocurrido en el sur de la entidad veracruzana.

Otro asesinato reciente ocurrido también en Texistepec, Veracruz

El pasado viernes 23 de enero en el municipio de Texistepec localizado al sur del estado de Veracruz, que se informó acerca de la movilización por parte de los elementos policíacos por un hecho violento.

Según los primeros informes un hombre, quien según testigos se dedicaba a tapar baches en este municipio, habría sido atacado a disparos. Esto fue lo que generó la fuerte movilización por parte de los cuerpos de seguridad.

Automovilistas que transitaban por este sector fueron quienes se encargaron de generar el reporte correspondiente a las autoridades por medio del número de emergencias 911, en este alertamiento señalaron la presencia del cuerpo que se encontraba tirado a un costado de la carretera.

