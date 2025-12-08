Madre es Asesinada Presuntamente por su Hijo en Fraccionamiento de la Ciudad de Veracruz

Autoridades y cuerpos de emergencia arribaron la tarde de este lunes 8 de diciembre hasta el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, localizado en la zona norte de la ciudad de Veracruz. Lo anterior debido a que se registró un hecho violento en el que una mujer habría perdido la vida.

Según la información obtenida, un sujeto de identidad desconocida y quien se presume, según testigos, es hijo de la víctima, habría llegado hasta un domicilio situado en un piso de uno de los condominios de dicho fraccionamiento, en el cual residía la mujer, a quien presuntamente habría privado de la vida con un arma blanca.

Vecinos del lugar, al percatarse del hecho, rápidamente dieron aviso a las autoridades llamando al número de emergencia 911 y minutos después, al lugar de los hechos, arribaron oficiales de la Policía Estatal y personal de la Policía Ministerial para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima, ni del presunto agresor, quien, según testigos, es hijo de la mujer que perdió la vida, tras presuntamente ser atacada con un arma blanca. Así mismo, se desconoce el móvil del ataque, a pesar de las distintas versiones que circulan en torno a este hecho.

Asesinan a dos hombres en Texistepec, Veracruz

En el municipio de Texistepec, en la zona sur de Veracruz, dos hombres fueron asesinados en distintos puntos de la zona rural; ocurrieron con pocos minutos de diferencia la tarde del pasado sábado 6 de diciembre.

El primer ataque se registró en la localidad de José María Morelos, ahí se localizó a un hombre identificado como Genaro N, quien ya no presentaba signos vitales. El segundo hecho violento fue reportado en la localidad Ojo de Agua, donde un grupo de sujetos que viajaban a bordo de 3 motocicletas interceptaron y dispararon de forma directa a un hombre de 60 años de edad, para después darse a la fuga.

Una de las víctimas fue identificada como Sergio N, quien quedó sin vida cerca de su vivienda. Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en Coatzacoalcos, donde se les practicará la necropsia correspondiente y se continuará con el proceso de identificación oficial.

Los hechos provocaron la movilización de corporaciones de seguridad y de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

