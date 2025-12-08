Sentencian a Hombre por Desaparecer a Ganadero de Veracruz; Lo Citaron para Negociar Ganado

Jonathan Alexander “N” fue sentenciado a más de 28 años y un mes de prisión, esto tras inicialmente ser señalado como presunto responsable de la desaparición de un empresario ganadero ocurrido en 2023 en el ejido Cinco de Mayo, en la zona rural de Coatzacoalcos.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas obtuvo una condena contra Jonathan Alexander “N”, al acreditarse su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, en perjuicio de la víctima identificada como E.B.H.

El organismo autónomo detalló que este hecho ocurrió el 27 de agosto de 2023, cuando el empresario acudió al ejido Cinco de Mayo para cerrar una operación de compra-venta de ganado.

El juez determinó también la suspensión de los derechos civiles y políticos del presunto responsable, dentro del proceso J-105/2025. Jonathan Alexander “N” fue ingresado al Centro de Reinserción Social (CERESO) Duport Ostión, donde permanecerá para cumplir la sentencia impuesta por el juez.

Hombre que asesinó a periodista es sentenciado en Veracruz

La Fiscalía Regional de Veracruz dio a conocer por medio de un boletín que se logró obtener la sentencia condenatoria de 32 años y 6 meses de prisión en contra de Clemente Noé “N” como responsable del delito de homicidio doloso calificado en agravio del periodista José Moisés Sánchez Cerezo.

Los hechos por los que se logró la sentencia del acusado habrían ocurrido en el año 2015, en la colonia Gutiérrez Rosas, situada en la congregación El Tejar, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz.

Según lo informado, el delito tuvo lugar cuando la víctima en un inicio fue privada de su libertad y posteriormente se cometió el crimen contra su vida, razón por la cual se obtuvo la sentencia condenatoria en contra de Clemente Noé “N”.

Con información de Mónica Ricardez y Alfonso Rodríguez | N+