Ataque Armado a Disparos Deja un Hombre Muerto y Otro Lesionado en Calcahualco, Veracruz

Se dio a conocer que en el hospital regional de Río Blanco permanece internado Rosalino Morales Gómez, quien fue trasladado después de resultar herido en la comunidad Totozinapa perteneciente a Calcahualco, donde se informó sobre un ataque armado a disparos.

La víctima mortal de este ataque armado fue identificada como Eloy Hernández Sánchez quien recibió múltiples impactos de arma de fuego. Los hechos se registraron en las primeras horas de este domingo 14 de diciembre, sin que hasta el momento se tengan más datos sobre el móvil de este ataque, los cuales se encuentran bajo investigación.

Los mismos familiares trasladaron a los heridos a diferentes hospitales, siendo en la clínica del IMSS Bienestar de Coscomatepec, donde Eloy Hernández falleció por las lesiones que tuvo derivado de este ataque armado. De lo ocurrido tomaron conocimiento elementos de la Fiscalía del Estado, quienes informaron acerca del inicio de una carpeta de investigación correspondiente a este ataque armado ocurrido en la zona de las Altas Montañas de Veracruz.

Se dio a conocer que la noche del pasado viernes 12 de diciembre se cometió una ataque armado causando la muerte de una persona sin vida y otra más lesionada, este ataque armado ocurrió en en las inmediaciones del Callejón Azteca y Derecho de Vía, ubicado en la colonia Francisco Villa de Coatzacoalcos, en el sur de la entidad veracruzana.

El hombre que resultó herido de bala fue auxiliado por los vecinos donde ocurrió el ataque, fueron quienes se encargaron de trasladarlo a un hospital a bordo de una motocicleta, para recibir atención médica especializada.

